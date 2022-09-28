На перекрестке улиц Лево-Булачной — Татарстан в Казани приостановили движение троллейбусов

Фото: МУП «Метроэлектротранс» (архив)

На перекрестке улиц Лево-Булачная — Татарстан в Казани приостановили движение троллейбусов №2, 3, 5 и 7, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».



В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ маршруты троллейбусов №6 и №8 следуют до Танкового кольца, а троллейбус №12 следует до улицы Кулагина.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Казани в связи с реконструкцией внутриквартальных тепловых сетей с 30 сентября до 26 октября ограничат движение по улице Большой Крыловке.



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Маргарита Головатенко