В Казани до конца октября ограничат движение по улице Большой Крыловке

В Казани с 30 сентября до 26 октября ограничат движение по улице Большой Крыловке в Казани. Это связано с реконструкцией внутриквартальных тепловых сетей.



С 30 сентября до 6 октября перекроют две центральные полосы возле трамвайных путей возле жилого дома №27 по ул. Малой Крыловке в направлении улиц Серова и Мулланура Вахитова;

С 7 до 12 октября на этом же участке будут закрыты две крайние полосы возле дорог-дублеров;

С 13 по 19 октября будет полностью ограничено движение по дороге-дублеру около жилого дома №27 по ул. Малой Крыловке в направлении ул. Мулланура Вахитова;

С 20 по 26 октября полностью перекроют проезд по дороге-дублеру возле жилого дома №24 по ул. Вольной 1-й в сторону ул. Серова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ограничение движения по местному проезду улицы Большая Крыловка продлевали до 15 октября. Изначально ограничение движения по улице Большой Крыловке должно было продлиться с 15 июля по 25 августа.



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Татьяна Леухина