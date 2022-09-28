В Татарстане инвалиду предоставили средства реабилитации после проверки прокуратуры

Фото: прокуратура Татарстана

Бугульминская городская прокуратура Татарстана провела проверку после обращения местной жительницы в интересах 73-летней матери, которой не предоставили положенные средства реабилитации, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Женщина имеет первую группу инвалидности с 2019 года, ей необходимо пользоваться техническими средствами реабилитации на постоянной основе. Однако женщине их не предоставили.

Районная прокуратура через аппарат надзорного ведомства внесла в адрес руководителя регионального отделения ФСС РФ по Татарстану представление об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

После вмешательства прокуратуры инвалида обеспечили необходимыми средствами реабилитации.

Фото: прокуратура Татарстана

В августе в Татарстане прокуратура начала проверку информации о 92-летнем мужчине, который не может добиться оформления инвалидности уже в течение нескольких месяцев. По этому вопросу доследственную проверку организовали следственные органы Следственного комитета России по Татарстану.



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Маргарита Головатенко