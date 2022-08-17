Следком проверит информацию о 92-летнем альметьевце, который не может добиться льгот

Следственные органы Следственного комитета России по Татарстану организовали доследственную проверку по информации о 92-летнем мужчине, который не может добиться оформления инвалидности и получить положенные льготы.



Медицинские работники, согласно информации в СМИ, не оказывают альметьевцу должного содействия. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: pxhere.com

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Маргарита Головатенко