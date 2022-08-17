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Следком проверит информацию о 92-летнем альметьевце, который не может добиться льгот

18:19, 17.08.2022 2
Следком проверит информацию о 92-летнем альметьевце, который не может добиться льгот
Фото: realnoevremya.ru

Следственные органы Следственного комитета России по Татарстану организовали доследственную проверку по информации о 92-летнем мужчине, который не может добиться оформления инвалидности и получить положенные льготы.

Медицинские работники, согласно информации в СМИ, не оказывают альметьевцу должного содействия. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: pxhere.com

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17 авг
    Наверное, в 92 надо просто исходя из возраста давать инвалидность всем
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  • Анонимно 17 авг
    В России дожить до 92 лет - это большое достижение. Здоровья и успехов этому смелому человеку.
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