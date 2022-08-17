Прокуратура Татарстана проверит информацию об альметьевце, который не может добиться оформления инвалидности

Фото: прокуратура Татарстана

В Татарстане прокуратура проверит информацию о 92-летнем мужчине, который не может добиться оформления инвалидности уже в течение нескольких месяцев, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



По информации СМИ, медицинские работники не оказывают альметьевцу должного содействия. По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

По этому вопросу доследственную проверку организовали следственные органы Следственного комитета России по Татарстану. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Маргарита Головатенко