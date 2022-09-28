В Набережных Челнах зафиксировали максимальное снижение цен на новостройки с начала года

В Набережных Челнах зафиксировали максимальное снижение цен на новостройки с начала этого года. Первичное жилье здесь с начала года подешевело на 13%, до 4,2 млн рублей, передает РБК.

В рейтинге крупных городов России по темпам роста цен на новостройки с января 2022 года первое место занял Хабаровск. Средняя стоимость квартиры в городе увеличилась на 51%, до 8,4 млн рублей. На втором и третьем месте расположились Липецк и Иркутск.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Казань на 10-й строчке рейтинга. В столице Татарстана средняя стоимость квартиры увеличилась на 25% и достигла 9,5 млн рублей.

Исследование «Циан» и HeadHunter, проведенное в начале августа, показало, что за два последних года средняя стоимость одного квадратного метра жилья в Казани выросла на 64%, в то время как уровень зарплат увеличился всего на 13%.



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Татьяна Леухина