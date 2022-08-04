В Казани средняя стоимость «квадрата» жилья выросла за два года на 64%

Фото: Максим Платонов (архив)

За два последних года средняя стоимость одного квадратного метра жилья в Казани выросла на 64%, в то время как уровень зарплат увеличился всего на 13%. Об этом говорится в исследовании «Циан» и HeadHunter (есть в распоряжении «Реального времени»).

Средние зарплаты в Казани выросли с 45,6 тыс. рублей в 2020 году до 51,5 тыс. рублей в 2022-м. Средняя стоимость одного «квадрата» жилья увеличилась за это время с 85,3 до 140 тыс. рублей.

Коэффициент доступности жилья в Казани в 2022 году равен 6,1. Это на 1 больше, чем в 2021-м, и на 1,9, чем в 2020-м.

Фото: Максим Платонов

Самое доступное жилье, согласно статистике, в Челябинске. За 2 года коэффициент доступности жилья вырос всего на 0,9: с 2,1 до 3. Затем идут Оренбург, Астрахань, Саратов и Ульяновск. До 2022 года КЖД здесь не доходил до отметки «3».

В самом низу рейтинга находятся Москва и Владивосток. Здесь «жилье существенно недоступно» уже более двух лет.

При этом за последние месяцы ситуация немного изменилась: цены на недвижимость падают. Эксперты предполагают дальнейшую стагнацию стоимости жилья.

Как рассказал в прямом эфире «Реального времени» директор агентства недвижимости «Этажи» Марат Галлямов, на данный момент цены на вторичное жилье в Казани не растут. Они даже начинают «припадать».



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Елизавета Пуншева