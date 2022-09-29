В Татарстане сократился средний размер «займа до зарплаты»

В августе 2022 года средний размер микрозайма в Татарстане составил 9 405 рублей. Это на 7,1% меньше, чем в июле, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй.

По среднему размеру августовского «займа до зарплаты» Татарстан занял 10-е место в рейтинге 30 российских регионов-лидеров. На первой строчке Москва — 11 374 рубля.

В десятке лидеров также Ростовская область (10 093 рубля), Московская область (10 020 рубля), Санкт-Петербург (9 958 рубля), Ханты-Мансийский автономный округ (9 822 рубля), Новосибирская область (9 769 рублей), Краснодарский край (9 598), а также Воронежская (9 587 рублей) и Омская (9 507 рублей) области. Топ-30 замкнул Пермский край — средний размер микрозайма в августа составил 8 005 рублей, увеличившись по сравнению с июлем на 2,8%.

Фото: realnoevremya.ru

В целом, по данным 3 тысяч микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов, которые передают сведения в НБКИ, в августе 2022 года средний размер микрозайма остался на уровне июля. Он составил 9,06 тысячи рублей.

По данным НБКИ, в августе 2022 года татарстанцы взяли 78 953 микрозайма. По сравнению с июлем их число выросло незначительно — на 0,6%. По количеству выданных в августе «займов до зарплаты» республика заняла 6-е место среди 30 регионов-лидеров.



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Татьяна Демина