За август в Татарстане выдали почти 79 тысяч микрозаймов

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане в августе 2022 года выдали 78 953 микрозайма. По сравнению с июлем их число выросло незначительно — на 0,6%, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

По количеству выданных в августе «займов до зарплаты» Татарстан занял 6-е место среди 20 российских регионов-лидеров. В топ-5 вошли Москва (144 277 микрозаймов), Московская область (123 315), Краснодарский край (97 375), Свердловская область (96 460) и Башкирия (89 296).

Рейтинг 30 регионов-лидеров по выдаче «займов до зарплаты» замкнула Архангельская область. В августе там выдали 31 428 микрозаймов, что на 0,8% меньше, чем за предыдущий месяц.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— После трех месяцев восстановительного роста выдачи микрозаймов в августе было отмечено его существенное замедление. При этом обращает на себя внимание тот факт, что данное замедление пришлось именно на август, который считается сезоном высокого спроса на кредиты и займы в преддверии нового учебного года, — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В целом, по данным 3 тысяч микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов, сведения которых обрабатываются в НБКИ, в августе в России выдали 2,68 миллиона микрозаймов. Показатель остался на уровне июля, увеличившись всего на 0,1%.



По данным НБКИ, в июле 2022 года средний размер микрозайма в Татарстане составил 9 912 рублей. По сравнению с апрелем он уменьшился на 1,5%.



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Татьяна Демина