Apple не будет наращивать производство iPhone 14 из-за низкого спроса

Apple решила не наращивать объемы производства смартфонов линейки iPhone 14 из-за невысокого спроса на данную модель, поступившую в продажу две недели назад. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, компания уведомила поставщиков комплектующих, что не будет увеличивать производство смартфонов iPhone 14 на 6 млн единиц во второй половине этого года. До конца года компания планирует выпустить 90 млн устройств, это «примерно соответствует» уровню предыдущего года.

На китайском рынке смартфонов, который является крупнейшим в мире, объем покупок iPhone 14 по итогам первых трех дней после его выхода в продажу оказался на 11% ниже, чем у iPhone 13 в прошлом году.

Apple представила новые iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max в начале сентября. В Россию новые модели планируют завозить по параллельному импорту. Стоимость iPhone Pro Max 1 TB начинается от 166 990 рублей.



Как рассказали ранее ретейлеры, самый популярный цвет заказываемых iPhone 14 — Deep Purple. На прошлой неделе сообщалось, что поставки нового смартфона iPhone 14 и 14 Pro в Россию планируются уже в октябре.



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Татьяна Леухина