СМИ: ЕС планирует смягчить ряд санкций против России

Евросоюз планируют смягчить ряд антироссийских санкции, в частности, снять запрет на перевозку российских удобрений, цемента и «другой продукции». Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

При этом ЕС в рамках нового пакета ограничительных мер намерен ввести потолок цен на российскую нефть. Санкции будут обсуждать послы ЕС с Еврокомиссией сегодня.

Фото: pixabay.com

В понедельник Bloomberg сообщил, что принятие решения о введении потолка цен на российскую нефть будет отложено Евросоюзом в связи с разногласиями между странами.



Газета Financial Times отмечала, что новый пакет санкций Евросоюза может касаться ограничения цен на нефть, информационных технологий и сферы кибербезопасности.



16 сентября президент России Владимир Путин подтвердил готовность бесплатно передать 300 тысяч тонн удобрений развивающимся странам. Он призвал секретариат ООН повлиять на решение Еврокомиссии и потребовать от ЕС снять ограничения на экспорт российских удобрений в третьи страны.



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Татьяна Леухина