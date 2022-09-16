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Владимир Путин: Россия готова бесплатно передать 300 тысяч тонн удобрений развивающимся странам

12:05, 16.09.2022
Владимир Путин: Россия готова бесплатно передать 300 тысяч тонн удобрений развивающимся странам
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность бесплатно передать 300 тысяч тонн удобрений развивающимся странам, сообщает RT.

Глава государства призвал секретариат ООН повлиять на решение Еврокомиссии и потребовать от ЕС снять ограничения на экспорт российских удобрений в третьи страны.

Фото: pxhere.com

Напомним, вчера генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что хоть сейчас мир и не испытывает нехватки продовольствия, он может столкнуться с его дефицитом уже в следующем году, если не обеспечить рынки удобрениями.

— В 2022 году у нас нет проблемы с продовольствием. У нас есть проблема с распределением. Если мы не нормализуем рынки удобрений, у нас будет проблема с продовольствием в 2023 году, — сказал он.

Рост цен на продукты питания в некоторых регионах генсек объяснил именно «проблемами с распределением».

Также он сообщил, что ООН ведет диалог с Россией не только о пролонгации продуктовой сделки, но и о возможности ее расширения за счет создания дополнительных условий для экспорта удобрений.

Гуттериш призвал обеспечить прямой доступ к имеющимся резервам продуктов наиболее уязвимым странам, среди которых он выделил Йемен и государства Африканского Рога.

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Максим Кокунин
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