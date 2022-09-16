Владимир Путин: Россия готова бесплатно передать 300 тысяч тонн удобрений развивающимся странам

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность бесплатно передать 300 тысяч тонн удобрений развивающимся странам, сообщает RT.

Глава государства призвал секретариат ООН повлиять на решение Еврокомиссии и потребовать от ЕС снять ограничения на экспорт российских удобрений в третьи страны.

Фото: pxhere.com

Напомним, вчера генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что хоть сейчас мир и не испытывает нехватки продовольствия, он может столкнуться с его дефицитом уже в следующем году, если не обеспечить рынки удобрениями.

— В 2022 году у нас нет проблемы с продовольствием. У нас есть проблема с распределением. Если мы не нормализуем рынки удобрений, у нас будет проблема с продовольствием в 2023 году, — сказал он.

Рост цен на продукты питания в некоторых регионах генсек объяснил именно «проблемами с распределением».

Также он сообщил, что ООН ведет диалог с Россией не только о пролонгации продуктовой сделки, но и о возможности ее расширения за счет создания дополнительных условий для экспорта удобрений.

Гуттериш призвал обеспечить прямой доступ к имеющимся резервам продуктов наиболее уязвимым странам, среди которых он выделил Йемен и государства Африканского Рога.

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Максим Кокунин