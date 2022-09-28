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В России в ближайшее время начнутся клинические исследования «Спутника V» для штаммов «дельта» и «омикрон»

08:15, 28.09.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России в ближайшее время начнутся клинические исследования «Спутника V» для штаммов «дельта» и «омикрон»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вакцину «Спутник V» Центра им. Н.Ф. Гамалеи против штаммов «дельта» и «омикрон» передали на производство, чтобы наработать вакцину для проведения клинических исследований. Об этом сообщил на площадке форума Openbio замдиректора центра по научной работе Денис Логунов.

— [Вакцина] «дельта-омикрон» сейчас передана на производство, в ближайшее время стартуют клинические исследования, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В августе в Центре Гамалеи заявили, что разработали еще одну эффективную вакцину на основе «Спутника V», которая должна противостоять штаммам «дельта» и «омикрон». Кроме того, она должна показать свою эффективность против штаммов BA.5.

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Татьяна Леухина
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