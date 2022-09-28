Турция в ближайшее время объявит детали альтернативы системе «Мир»

Правительство Турции в ближайшие два дня объявит детали платежной системы, разработанной в качестве альтернативы российской системе «Мир». Об этом сообщила газета Aydınlık со ссылкой источники.

В настоящее время «туристы и торговцы в туристических регионах испытывают трудности с платежами» и призывают власти «найти решение» проблемы. Президент страны Тайип Эрдоган в последние дни уже обсуждал ситуацию с «Миром» с экономическими ведомствами.

Фото: pixabay.com

На прошлой неделе турецкие Isbank и Denizbank объявили о приостановке использования платежной системы «Мир». Это случилось после заявления Минфина США о готовности вводить ограничительные меры за поддержку «попыток РФ расширить» использование платежной системы «Мир» за пределами своей территории.



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Татьяна Леухина