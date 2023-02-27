Закиров Надир Дамирович
Общая информация
Родился в д. Новый Кишит Арского района Татарстана.
Образование:
— В 1992 г. — Окончил Казанский государственный университет.
— В 1999 г. — Окончил Казанский юридический институт МВД России.
Трудовая деятельность:
— С 1992- 1994 гг. — Инспектор отделения по предупреждению и пресечению правонарушений среди несовершеннолетних ОВД главы администрации Приволжского района г. Казани.
— С 1994-1996 гг. — Помощник начальника дежурной части — оперативный дежурный, начальник дежурной части отдела милиции «Промышленный» УВД Приволжского района.
— С 1996-1997 гг. — Начальник штаба отдела милиции «Промышленный» УВД Приволжского района.
— С 1997-1999 гг. — Помощник начальника дежурной части — оперативный дежурный, оперативный дежурный дежурной части отдела милиции «Промышленный» Приволжского РУВД.
— С 1999-2001 гг. — Начальник отделения милиции «Авангардная» Приволжского РУВД.
— С 2001-2002 гг. — Заместитель начальника отдела уголовного розыска, старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска Приволжского РУВД.
— С 2002-2006 гг. — Начальник отделения милиции с. Столбище Лаишевского РОВД.
— С 2006-2013 гг. — Начальник Пестречинского РОВД.
— С 2013-2015 гг. — Начальник отдела МВД России по Лениногорскогому району.
— С 2015-2016 гг. — Начальник УОООП и ВОИВ РТ и ОМС МВД по РТ.
— С 2016-2022 гг. — Начальник УМВД России по г. Набережные Челны.
— С мая 2022 г. — Начальник УМВД России по г. Казани
Награды и звания:
— Медаль «За отличие в охране общественного порядка».
— Медаль «За доблесть в службе».
— Медаль «За отличие в службе» трех степеней.
— Медаль Татарстана «За доблестный труд».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, РТ, г. Казань, ул. Карла Маркса, 21
- Телефон: +7 (843) 291-45-15
Дата последнего обновления: 27.02.2023