Новым руководителем отдела полиции по Актанышскому району Татарстана стал Радиф Багавиев

Фото: пресс-служба МВД России по Татарстану

Новым начальником отдела МВД России по Актанышскому району Татарстана назначен полковник полиции Радиф Багавиев, сегодня личному составу по району его представил заместитель министра внутренних дел по республике генерал-майор полиции Алексей Завгороднев.



По его словам, Радиф Багавиев зарекомендовал себя как грамотный руководитель, обладающий высокой квалификацией и имеющий богатый оперативный опыт.

Завгороднев пожелал новому руководителю и личному составу отдела успехов на новом месте и выразил уверенность в том, что Багавиев проявит профессионализм, успешно и эффективно будет выполнять поставленные задачи. В ответном слове Радиф Багавиев поблагодарил руководство МВД Татарстана за оказанное доверие.

Фото: пресс-служба МВД России по Татарстану

Радиф Багавиев родился в деревне Ташкичу Арского района в 1972 году. В 1999 и 2003 годах окончил Казанский юридический институт МВД России по специальностям «правоохранительная деятельность» и «юриспруденция».

Службу в органах внутренних дел начал в мае 1995-го в должности оперуполномоченного группы уголовного розыска ОМ-1 УВД Советского района Казани. С 2009 по 2011 год занимал должность начальника отдела полиции №13 «Азино-2» Управления МВД России по Казани, в 2012-м — начальника отдела полиции №12 «Гвардейский». С 2018 по 2022 год — начальник отдела полиции №15 «Танкодром».

Награжден наградами МВД России: нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД», медалью «За отличие в службе» 3-й, 2-й, 1-й степени, медалью «За безупречную службу в МВД». Награды МВД по Республике Татарстан: нагрудный знак «Почетный сотрудник криминальной милиции», нагрудный знак «Почетный сотрудник МВД по Татарстану». Женат, воспитывает двух сыновей и дочь.

Фото: пресс-служба МВД России по Татарстану

В августе в Татарстане представили нового начальника отдела МВД России по Пестречинскому району — им стал полковник полиции Шамиль Фаткулин.



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Маргарита Головатенко