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Фадеев об ограничении выезда для мужчин: это нарушает права человека

13:41, 27.09.2022 1
Фадеев об ограничении выезда для мужчин: это нарушает права человека
Фото: realnoevremya.ru

Возможные ограничения на выезд из страны для мужчин, не получивших повестку, нарушают права человека. Об этом заявил глава Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Валерий Фадеев.

— Поскольку нет ни указа, ни закона такого, это в принципе нарушает права человека… Пока никто не жаловался, поэтому нет жалоб, нет заявления, может быть, это фейки просто, — рассказал он «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что решений о введении военного положения в регионах и закрытии границ из-за частичной мобилизации не принималось. Представитель Кремля признал, что при проведении частичной мобилизации есть случаи нарушения.

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Елизавета Пуншева
ОбществоВластьИнфраструктура

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:11
    Желаем скорейшего завершения спецоперации !!
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