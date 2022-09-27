Фадеев об ограничении выезда для мужчин: это нарушает права человека

Возможные ограничения на выезд из страны для мужчин, не получивших повестку, нарушают права человека. Об этом заявил глава Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Валерий Фадеев.

— Поскольку нет ни указа, ни закона такого, это в принципе нарушает права человека… Пока никто не жаловался, поэтому нет жалоб, нет заявления, может быть, это фейки просто, — рассказал он «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что решений о введении военного положения в регионах и закрытии границ из-за частичной мобилизации не принималось. Представитель Кремля признал, что при проведении частичной мобилизации есть случаи нарушения.

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Елизавета Пуншева