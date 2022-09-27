Главное о коронавирусе на 27 сентября: глава ВОЗ об угрозах из-за COVID, страны продолжают отменять ограничения

Более 3 тысяч казанцев привились от коронавируса за две недели возле станций метро

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 641 человека. Всего на 27 сентября в республике зарегистрировано 178 050 случаев коронавируса. Выздоровел за весь период 168 861 человек, за минувшие сутки — 986. Всего скончались 2 004 татарстанца, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 76 человек.

В Казани с сегодняшнего дня вакцинация на станциях метро «Проспект Победы», «Козья Слобода», «Яшьлек», «Авиастроительная» будет проходить по сокращенному графику — с 8.00 до 18.30. Ранее можно было сделать прививку до 19.00.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Всего в мобильных пунктах вакцинации возле станций метро Казани с 12 по 25 сентября от коронавируса привились более 3 тысяч человек. Также 4,1 тыс. граждан сделали прививку от гриппа.

Центр Гамалеи: искусственное конструирование коронавируса в лаборатории вряд ли возможно

За последние сутки в России выявили 36 605 случаев коронавируса, выздоровели 59 547 человек. Таким образом, число случаев за все время выросло до 20 869 714, а выздоровевших — до 19 860 311. Госпитализировали за сутки 3 651 человека.



Умер за сутки 101 россиянин. За весь период в России от коронавируса скончались 386 943 человека.

Заведующий лабораторией биотехнологии Института вирусологии НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Сергей Альховский выразил мнение, что искусственное создание коронавируса в лаборатории очень сомнительно: «Ни в одной лаборатории вы не можете провести такой по масштабу эксперимент, который ежесекундно происходит непосредственно в природном резервуаре».

Также Альховский допустил возможность появления в России вирусов, подобных SARS-CoV-2, который вызвал пандемию коронавируса. Это связано с наследственными свойствами коронавирусов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в стране отмечается тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом: «Мы преодолели второй небольшой подъем после начала сентября, после объединения коллективов, и сегодня уверенно наблюдаем за тенденцией к снижению заболеваемости COVID-19 в Российской Федерации».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Бурятии смягчили требование носить маски в общественных местах. С 17 августа их необходимо было носить в медучреждениях, кинотеатрах и театрах, в социальных учреждениях, торговых комплексах, при посещении культурно-массовых, спортивных мероприятий в закрытых помещениях, а также в общественном транспорте. Теперь ношение защитных масок носит рекомендательный характер, кроме тех организаций, где это требование установлено санитарно-эпидемиологическими правилами.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заболел коронавирусом

В мире коронавирусом нового типа на 09.23 (мск) заразились 615 555 422 раза, 6 538 312 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (96 116 204). На второй строчке — Индия (44 575 473), на третьей — Франция (35 381 526), на четвертой — Бразилия (34 638 288), на пятой — Германия (33 041 332).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 056 789). За ними следуют Бразилия (685 835), Индия (528 562), Россия (379 019, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 046).



За время пандемии была сделана 12 253 797 161 инъекция вакцины против коронавируса.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил о получении угроз через СМС в свой адрес из-за пандемии коронавируса. Теперь дома у у него «установлена сигнализация», а подчиненные предлагают ему «нанять постоянную группу охраны».

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с 28 сентября отменят обязательное ношение масок в общественных местах закрытого типа. Теперь местным рекомендуют носить маски только на работе, в больницах и общественном транспорте.

Канада с 1 октября отменит последние ограничения на въезд в страну, введение из-за пандемии. Это касается требований тестирования, карантина и изоляции для въезжающих в Канаду, также отменяется масочный режим в поездах и самолетах.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Генконсульство РФ разъяснило правила въезда в Гонконг после отмены карантина из-за пандемии коронавируса. Так, по прибытии пассажиры могут свободно выйти в город после сдачи ПЦР-теста в аэропорту и не ждать результата, однако сертификат о вакцинации по-прежнему необходим для въезда.

Япония с 11 октября отменит почти все ограничения на въезд для иностранных туристов, введенные из-за пандемии коронавируса. Так, отменяется требование к наличию в Японии ответственного лица и ограничение на въезд для туристов только по групповым турам, также возобновляется выдача виз.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сдал в понедельник положительный тест на коронавирус. Сейчас он на самоизоляции, у него есть легкие простудные симптомы.

Фото: flickr.com

Дарья Пинегина