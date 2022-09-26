В казанских Салмачах завершили ремонт участка улицы Центральной

Фото: пресс-служба Миндортранса Татарстана

В жилом массиве Салмачи в Приволжском районе Казани завершили ремонт на участке улицы Центральной протяженностью 3,5 км, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.



Ремонт проводили по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Общая стоимость ремонта превысила 249 млн рублей.

Фото: пресс-служба Миндортранса Татарстана

На участке уложили верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-16 на площади 28 тысяч кв. м, обновили тротуары на площади 4,1 тыс. кв. м и заменили 7,7 тыс. погонных метров бортовых камней.

Были установлены 173 новых дорожных знака, 92 погонных метра пешеходных ограждений, два светофора, четыре искусственные неровности и дорожная разметка. На улице появились 15 остановок общественного транспорта и 124 точки искусственного освещения.

Фото: пресс-служба Миндортранса Татарстана

Недавно в Казани завершился ремонт проезжей части по улице Ершова общей протяженностью 1,7 км.



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Маргарита Головатенко