В Казани завершился ремонт проезжей части по улице Ершова

В Казани завершился ремонт проезжей части по улице Ершова общей протяженностью 1,7 км. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

На проезжей части уложили верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона площадью более 45 тыс. кв. м и установили бортовые камни. Также рабочие отремонтировали асфальтобетонное покрытие тротуара на площади 2,2 тыс. кв. м, обустроили новый тротуар площадью 796,4 кв. м.

Фото: tatarstan.ru

Для обеспечения безопасности дорожного движения установили 221 дорожный знак, один светофор, два остановочных павильона и 251 метр перильных ограждений, а также нанесена дорожная разметка.

«Реальное время» рассказывало, как с началом капитального ремонта дороги на улице Николая Ершова появились проблемы с движением транспорта по ней. Апогея пробки в районе Советской площади достигли к середине июня.



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Татьяна Леухина