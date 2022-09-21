В Казани завершился ремонт проезжей части по улице Ершова
В Казани завершился ремонт проезжей части по улице Ершова общей протяженностью 1,7 км. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.
На проезжей части уложили верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона площадью более 45 тыс. кв. м и установили бортовые камни. Также рабочие отремонтировали асфальтобетонное покрытие тротуара на площади 2,2 тыс. кв. м, обустроили новый тротуар площадью 796,4 кв. м.
Для обеспечения безопасности дорожного движения установили 221 дорожный знак, один светофор, два остановочных павильона и 251 метр перильных ограждений, а также нанесена дорожная разметка.
«Реальное время» рассказывало, как с началом капитального ремонта дороги на улице Николая Ершова появились проблемы с движением транспорта по ней. Апогея пробки в районе Советской площади достигли к середине июня.
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