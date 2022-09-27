Риелторы прогнозируют падение количества сделок с жильем на 15—30%

На фоне проводимой в России частичной мобилизации количество сделок с жильем может сократиться на уровне 15% на вторичном рынке и на 30% — на первичном, считают опрошенные «РИА Новости» эксперты.



Ожидается, что в первую очередь это коснется рынка новостроек. Уже в первые дни после объявления мобилизации спрос на первичное жилье упал по сравнению с показателями предыдущих нескольких дней на 27%, отмечает руководитель аналитического центра «Циана» Алексей Попов.

При этом эксперты считают, что предпосылок для снижения цен застройщиками нет: даже если коррекция цен в меньшую сторону все-таки произойдет, она не превысит 1,5%, выразила мнение председатель совета директоров компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.

По словам Попова, спрос в сегменте вторичного жилья 21—24 сентября упал на 17%. В дальнейшем возможны случаи разрыва сделок в связи с новыми жизненными обстоятельствами покупателей и продавцов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Минстрой России предложил продление программы льготной ипотеки на новостройки под 7% после 2022 года. Для заемщиков, которые взяли ипотеку в период ставок 9—12%, министерство поддерживает вариант рефинансирования льготной ипотеки.

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Маргарита Головатенко