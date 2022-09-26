Власти Казани о трагедии в Ижевске: «Соседи, к несчастью, знаем, что вы переживаете не понаслышке»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Казанские власти выразили соболезнования семьям погибшим в связи в связи трагедией в школы столицы соседней с Татарстаном республики Удмуртия. По последним данным, в ижевской школе №88 погибли девять человек, в том числе пятеро детей.

— Мы глубоко потрясены трагедией в школе в Ижевске. Скорбим вместе с жителями Удмуртии. Соседи, к несчастью, знаем, что вы переживаете не понаслышке. Сердцем и мыслями мы с вами, -говорится в опубликованном мэрией Казани сообщении.

Власти столицы Татарстана пожелали пострадавшим при стрельбе и их близким сил и здоровья. «Держитесь!», — написали они.

Трагедия в ижевской школе произошла сегодня утром. Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК России. В Удмуртии с сегодняшнего дня объявлен траур по погибшим.



Фото: vk.com/scl88_izh (школа №88 Ижевска)

Напомним, похожая трагедия в 2021 году произошла и в Казани. Утром 11 мая в гимназию №175 пришел ее бывший ученик Ильназ Галявиев и устроил стрельбу. Девять человек — семеро школьников и двое взрослых — погибли. Все подробности и детали — в специальном сюжете «Реального времени».

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Татьяна Демина