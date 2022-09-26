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Курс фунта стерлингов к доллару упал почти на 3%

22:25, 26.09.2022
Курс фунта стерлингов к доллару упал почти на 3%
Фото: pixabay.com

Курс фунта стерлингов к доллару достиг исторического минимума. Сегодня утром он упал почти на 3%. Об этом сообщает RT.

В 7.46 по Московскому времени курс фунта стерлингов к доллару падал на 2,77% — до $1,05. Около 4 утра опускался до $1,04. Этим он пробил исторический минимум — $1,054.

Фото: Анна Сейтумерова

23 сентября сообщалось о падении доллара на бирже до 58 рублей. Такой отметки валюта достигла впервые с 19 августа.

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Елизавета Пуншева
АналитикаЭкономикаФинансыБанки

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