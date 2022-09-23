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Доллар на бирже опустился ниже 58 рублей впервые с 19 августа

13:41, 23.09.2022
Доллар на бирже опустился ниже 58 рублей впервые с 19 августа
Фото: pixabay.com

Доллар на бирже опустился ниже 58 рублей, такой отметки американская валюта достигла впервые с 19 августа.

Курс евро снизился до 56 рублей впервые с 21 июля, об этом сообщает RT.

Фото: Анна Сейтумерова

Банк России установил на 6 сентября официальный курс доллара на уровне 60,9033 рубля, что на 53,2 копейки выше предыдущего показателя. Вместе с этим Центробанк понизил официальный курс евро на 7,79 копейки, до 60,1408 рубля.

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Маргарита Головатенко
ЭкономикаФинансы

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