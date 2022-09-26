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Депутат сообщил, что у стрелка из Ижевска были переделанные травматические пистолеты

11:51, 26.09.2022
Депутат сообщил, что у стрелка из Ижевска были переделанные травматические пистолеты
Фото: vk.com/scl88_izh (школа №88 Ижевска)

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что напавший на школу в Ижевске был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Об этом сообщает RT со ссылкой на telegram-канал депутата.

— По предварительным данным, преступник был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами, — написал Хинштейн.

Фото: скриншот соцесетей

По его словам, личность стрелка пока не установлена.

Сегодня утром неизвестный устроил стрельбу в школе №88 в Ижевске на улице Пушкина. На данный момент заявляется о смерти девятерых человек. Среди них двое охранников, двое учителей и пятеро учеников.

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Елизавета Пуншева
Происшествия Удмуртия

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