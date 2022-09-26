Депутат сообщил, что у стрелка из Ижевска были переделанные травматические пистолеты
Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что напавший на школу в Ижевске был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Об этом сообщает RT со ссылкой на telegram-канал депутата.
— По предварительным данным, преступник был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами, — написал Хинштейн.
По его словам, личность стрелка пока не установлена.
Сегодня утром неизвестный устроил стрельбу в школе №88 в Ижевске на улице Пушкина. На данный момент заявляется о смерти девятерых человек. Среди них двое охранников, двое учителей и пятеро учеников.
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