СМИ: в Ижевске произошла стрельба в школе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Неизвестный устроил стрельбу в школе Ижевска, сообщает telegram-канал Baza. По предварительным данным, есть раненые.

По неподтвержденной информации, стрельба произошла в школе №88 на улице Пушкинской. Telegram-канал "112" пишет, что ранены три человека, погиб охранник. Информация о происшествии уточняется. Официального подтверждения нет.

По данным образовательного портала Удмуртии, школа №88 построена в 1994 году. В ней обучаются почти тысяча детей — 982 ученика. Им преподают 80 учителей.

Фото: vk.com/scl88_izh

Это не первый подобный случай в школах России. В мае прошлого года произошла стрельба в казанской гимназии №175. Ее устроил выпускник этой школы Ильназ Галявиев. Семеро школьников и двое взрослых погибли.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина