СМИ: в Ижевске произошла стрельба в школе
Неизвестный устроил стрельбу в школе Ижевска, сообщает telegram-канал Baza. По предварительным данным, есть раненые.
По неподтвержденной информации, стрельба произошла в школе №88 на улице Пушкинской. Telegram-канал "112" пишет, что ранены три человека, погиб охранник. Информация о происшествии уточняется. Официального подтверждения нет.
По данным образовательного портала Удмуртии, школа №88 построена в 1994 году. В ней обучаются почти тысяча детей — 982 ученика. Им преподают 80 учителей.
Это не первый подобный случай в школах России. В мае прошлого года произошла стрельба в казанской гимназии №175. Ее устроил выпускник этой школы Ильназ Галявиев. Семеро школьников и двое взрослых погибли.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым