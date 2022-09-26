Глава Удмуртии прибыл на место стрельбы в ижевской школе — информация о пострадавших уточняется

Глава Удмуртии Александр Бречалов прибыл на место стрельбы в школе №88 Ижевска. Подробностей о происшествии пока нет. По неподтвержденной информации пострадали пять человек.

Александр Бречалов сообщил, что на место происшествия «привлечены все силы и средства», работают все спецслужбы, а также бригады скорой медицинской помощи. Он пообещал «оперативно докладывать обо всем, что происходит».



В МВД России сообщили, что после сообщения о стрельбе в школе № 88 Ижевска на место происшествия незамедлительно выехали полицейские.

— В настоящее время принимаются меры к задержанию подозреваемого. Информация о пострадавших уточняется, — заявили в ведомстве.

По данным образовательного портала Удмуртии, школа №88 построена в 1994 году. В ней обучаются почти тысяча детей — 982 ученика. Им преподают 80 учителей.



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Татьяна Демина