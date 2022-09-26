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Эксперт рассказал, как отозвать свои персональные данные из организаций

23:30, 26.09.2022
Эксперт рассказал, как отозвать свои персональные данные из организаций
Фото: realnoevremya.ru

Федеральным законом «О персональных данных» предусмотрено право любого человека отозвать данное ранее согласие на их обработку. Как воспользоваться этим правом, рассказал RT руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты России, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

По его словам, для отзыва данных необходимо составить заявление в двух экземплярах в свободной форме. Затем передать документ в организацию — можно как лично, так и заказным письмом с уведомлением. На одном из экземпляров учреждение при приеме поставит отметку о получении.

Если гражданин дал согласие на обработку персональных данных на сайте, то заявление можно направить по электронной почте или через форму обратной связи.

Фото: realnoevremya.ru

— Главное — официально зафиксировать дату получения оператором обращения: именно с этого момента будет отсчитываться период, в течение которого организация должна прекратить работу с личной информацией. Этот период равняется 30 дням. В этот же срок оператор должен уничтожить или обеспечить уничтожение информации. Проверить добросовестность и честность оператора персональных данных довольно просто, и у каждого гражданина есть такое право. Достаточно отправить соответствующий запрос в организацию, — отметил Виноградов.

Эксперт заявил, что в случае неполучения ответа или невыполнения требования без законных оснований, гражданин имеет право обратиться с жалобой в Роскомнадзор. Закон предусматривает продление этого срока, если это необходимо для исполнения норм действующего законодательства.

— В первую очередь это касается банков, которые хранят личную информацию о клиентах не менее 5 лет со дня прекращения отношений. То есть если даже клиент написал заявление, то его данные не будут удалены и могут быть выданы по запросу суда, прокуратуры и иных уполномоченных учреждений, — рассказал юрист.

Фото: realnoevremya.ru

При этом организация может продолжить работу с персональными данными даже при отзыве. В отдельных случаях, предусмотренных законом, это является возможным.

— Таким образом, отозвать свои индивидуальные сведения из обработки точечно, из конкретного учреждения несложно — для этого федеральный закон дает достаточно большое поле возможностей. Однако главное в этом — понимать и помнить, какой конкретно организации и когда вы давали согласие, что в современных условиях сделать бывает затруднительно, — прокомментировал профессор.

Напомним, аналитики рассказали, какие данные не следует хранить в интернете. Например, заметки в телефоне не стоит использовать для хранения банковских карт и паролей от социальных сетей.

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Елизавета Пуншева
АналитикаТехнологииОбщество

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