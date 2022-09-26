Эксперт рассказал, как отозвать свои персональные данные из организаций

Федеральным законом «О персональных данных» предусмотрено право любого человека отозвать данное ранее согласие на их обработку. Как воспользоваться этим правом, рассказал RT руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты России, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

По его словам, для отзыва данных необходимо составить заявление в двух экземплярах в свободной форме. Затем передать документ в организацию — можно как лично, так и заказным письмом с уведомлением. На одном из экземпляров учреждение при приеме поставит отметку о получении.

Если гражданин дал согласие на обработку персональных данных на сайте, то заявление можно направить по электронной почте или через форму обратной связи.

Фото: realnoevremya.ru

— Главное — официально зафиксировать дату получения оператором обращения: именно с этого момента будет отсчитываться период, в течение которого организация должна прекратить работу с личной информацией. Этот период равняется 30 дням. В этот же срок оператор должен уничтожить или обеспечить уничтожение информации. Проверить добросовестность и честность оператора персональных данных довольно просто, и у каждого гражданина есть такое право. Достаточно отправить соответствующий запрос в организацию, — отметил Виноградов.

Эксперт заявил, что в случае неполучения ответа или невыполнения требования без законных оснований, гражданин имеет право обратиться с жалобой в Роскомнадзор. Закон предусматривает продление этого срока, если это необходимо для исполнения норм действующего законодательства.

— В первую очередь это касается банков, которые хранят личную информацию о клиентах не менее 5 лет со дня прекращения отношений. То есть если даже клиент написал заявление, то его данные не будут удалены и могут быть выданы по запросу суда, прокуратуры и иных уполномоченных учреждений, — рассказал юрист.

Фото: realnoevremya.ru

При этом организация может продолжить работу с персональными данными даже при отзыве. В отдельных случаях, предусмотренных законом, это является возможным.

— Таким образом, отозвать свои индивидуальные сведения из обработки точечно, из конкретного учреждения несложно — для этого федеральный закон дает достаточно большое поле возможностей. Однако главное в этом — понимать и помнить, какой конкретно организации и когда вы давали согласие, что в современных условиях сделать бывает затруднительно, — прокомментировал профессор.

Напомним, аналитики рассказали, какие данные не следует хранить в интернете. Например, заметки в телефоне не стоит использовать для хранения банковских карт и паролей от социальных сетей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева