Аналитики рассказали, какие данные не стоит пересылать и хранить в интернете

Заметки в телефоне не стоит использовать для хранения данных банковских карт и паролей от социальных сетей, такими данными не следует обмениваться и в переписках, рассказали RT эксперты Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ.



— Обмениваясь фотографиями паспорта или банковских карт, вы рискуете «подарить» такую информацию злоумышленникам. Да, вы можете и использовать все возможные способы защиты, включая двухфакторную идентификацию, но ваш собеседник может и не знать о таком, — рассказали эксперты.

Если обмениваться такой информацией все же пришлось, ее следует удалить из переписки, используя функцию «удалить у себя и собеседника». Нужно очистить корзину в электронной почте после удаления подобных сообщений с такими данными.

На личных устройствах лучше не хранить информацию, которая может относиться к коммерческой тайне и информации о работе компании.

Фото: realnoevremya.ru

В июле президент ГК InfoWatch, председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская рассказала, что в России резко возросло число утечек персональных данных граждан, сообщает.



— <…> Подсчитали количество утечек за первое полугодие. Мы увидели резкий рост утечек персональных данных в Российской Федерации — на 80%, — отметила она.

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Маргарита Головатенко