«Рубин» обыграл «Волгарь» в мачте 10-го тура Первой лиги
«Рубин» обыграл «Волгарь» в матче 10-го тура Первой лиги. Игра в Казани завершилась со счетом 3:2.
В составе казанцев голы забили Алан Дзагоев, Дмитрий Кабутов, Виталий Лисакович.
11 сентября «Рубин» обыграл «Велес» в матче 9-го тура Мелбет Первой лиги. Встреча на стадионе «Авангард» в Домодедове завершилась со счетом 2:1.
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Татьяна ЛеухинаСпортФутбол Татарстан
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