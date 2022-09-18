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«Рубин» обыграл «Волгарь» в мачте 10-го тура Первой лиги

20:10, 18.09.2022
«Рубин» обыграл «Волгарь» в мачте 10-го тура Первой лиги
Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» обыграл «Волгарь» в матче 10-го тура Первой лиги. Игра в Казани завершилась со счетом 3:2.

В составе казанцев голы забили Алан Дзагоев, Дмитрий Кабутов, Виталий Лисакович.

11 сентября «Рубин» обыграл «Велес» в матче 9-го тура Мелбет Первой лиги. Встреча на стадионе «Авангард» в Домодедове завершилась со счетом 2:1.

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Татьяна Леухина
СпортФутбол Татарстан

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