Андрей Лопатин официально покинул УНИКС
Тяжелый форвард продолжит карьеру в другом клубе
Андрей Лопатин официально покинул УНИКС. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.
Источник также передает, что тяжелый форвард продолжит карьеру в другом клубе.
Лопатин выступал за УНИКС два полных сезона. Вместе с казанской командой форвард стал обладателем бронзовых и серебряных медалей Единой лиги ВТБ.
В 51 матче национального первенства Лопатин набирал 7,1 очка, добавляя к ним 3,3 подбора и 1,4 передачи за 20:40 минуты на площадке.
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