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Андрей Лопатин официально покинул УНИКС

13:11, 29.06.2026

Тяжелый форвард продолжит карьеру в другом клубе

Андрей Лопатин официально покинул УНИКС
Фото: Артем Дергунов

Андрей Лопатин официально покинул УНИКС. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Источник также передает, что тяжелый форвард продолжит карьеру в другом клубе.

Лопатин выступал за УНИКС два полных сезона. Вместе с казанской командой форвард стал обладателем бронзовых и серебряных медалей Единой лиги ВТБ.

В 51 матче национального первенства Лопатин набирал 7,1 очка, добавляя к ним 3,3 подбора и 1,4 передачи за 20:40 минуты на площадке.

Евгений Романов

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