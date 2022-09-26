Средняя цена на соль в Татарстане с начала года выросла почти на четверть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане средняя цена на соль с начала 22 года выросла почти на четверть — на 23,67%. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

На 10 июля средняя цена на пищевую поваренную соль в республике составляла 11,91 рубля за килограмм. Согласно данным на 19 сентября, она достигла 14,73 руб./кг.

С 12 по 19 сентября соль в Татарстане незаметно, но подешевела. Средняя цена снизилась на 0,28%.

Напомним, с 12 по 19 сентября в республике заметнее подорожали свежие огурцы — на 14,98%, до 69,68 рубля за килограмм. Также выросли цены на баранину, свинину, сосиски и сардельки, маргарин, подсолнечное масло, питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5—3,2% жирности и некоторые другие продукты питания.

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Татьяна Демина