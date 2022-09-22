Официальная статистика: в Татарстане за неделю подорожали огурцы, вареная колбаса и конфеты

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане с 12 по 19 сентября подорожали некоторые из основных продуктов питания. Среди них огурцы, вареная колбаса и мягкие, глазированные шоколадом, конфеты.

Согласно подсчетам Татарстанстата, заметнее всего за неделю в республике подорожали огурцы. Средняя цена выросла на 14,98%, достигнув 69,68 рубля за килограмм.

На 3,68% подорожали за неделю мясные консервы для детского питания, до 948,43 руб./кг. На овощные и фруктово-ягодные консервы цены снизились.

Вареная колбаса в Татарстане подорожала на 2,12%, до 405,61 руб./кг. На, 164% подорожали шоколадные конфеты — средняя цена по состоянию на 19 сентября составила 402,41 руб./кг. Стоимость свежих помидоров выросла на 2,67%, до 63,99 руб./кг.

Фото: Татарстанстат

Незначительно в Татарстане подорожали баранина, свинина, сосиски и сардельки, маргарин, подсолнечное масло, питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5—3,2% жирности, печенье, ржаной и ржано-пшеничный хлеб. Также выросли цены на творог, сметану, вермишель и бананы.



Рост цен на свежие огурцы в Татарстане зафиксировали и на предыдущей неделе. С 5 по 12 сентября они подорожали 8,33%.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина