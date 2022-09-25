Матч «Нефтехимика» и «Краснодара-2» завершился ничьей

Фото: ФК "Нефтехимик"

Нижнекамский ФК «Нефтехимик» в воскресенье сыграл против «Краснодара», матч завершился со счетом 0:0.

«Нефтехимик» не смог победить на протяжении трех матчей, клуб находится на десятой строчке, у него 15 очков.

В матч 11-го тура первой лиги «Краснодар-2» набрал 11 очков и находится почти в зоне вылета — сейчас у команды 14-е место.



Фото: ФК «Нефтехимик»

18 сентября клуб «Нефтехимик» уступил «СКА-Хабаровск». Матч закончился со счетом 0:1. Игра проходила в Нижнекамске. Единственный гол в ворота «Нефтехимика» забил Яо Жан Шарль Оливье.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко