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ФК «Нефтехимик» уступил «СКА-Хабаровск»

19:55, 18.09.2022
ФК «Нефтехимик» уступил «СКА-Хабаровск»
Фото: скриншот трансляции

Нижнекамский футбольный клуб «Нефтехимик» уступил «СКА-Хабаровск». Матч закончился со счетом 0:1.

Игра проходила в Нижнекамске. Единственный гол в ворота «Нефтехимика» забил Яо Жан Шарль Оливье.

Напомним, 4 сентября нижнекамский ФК «Нефтехимик» обыграл ярославский «Шинник». Матч закончился со счетом 1:0.

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Татьяна Демина
СпортФутбол Татарстан ФК Нефтехимик

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