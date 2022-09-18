ФК «Нефтехимик» уступил «СКА-Хабаровск»
Нижнекамский футбольный клуб «Нефтехимик» уступил «СКА-Хабаровск». Матч закончился со счетом 0:1.
Игра проходила в Нижнекамске. Единственный гол в ворота «Нефтехимика» забил Яо Жан Шарль Оливье.
Напомним, 4 сентября нижнекамский ФК «Нефтехимик» обыграл ярославский «Шинник». Матч закончился со счетом 1:0.
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Татьяна ДеминаСпортФутбол Татарстан ФК Нефтехимик
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