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В Минобрнауки сообщили, что аспиранты получат отсрочку от мобилизации

09:42, 25.09.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В Минобрнауки сообщили, что аспиранты получат отсрочку от мобилизации
Фото: realnoevremya.ru

Как и остальные студенты, аспиранты имеют право на отсрочку от призыва по частичной мобилизации, сообщили радиостанции «Говорит Москва» на горячей линии Минобрнауки России.

— Все обучающиеся в государственных образовательных организациях по программам, которые имеют государственную аккредитацию, по очной или очно-заочной форме, имеют отсрочку от мобилизации, в том числе и аспиранты, — указали в сообщении.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала губернаторов обеспечить частичную мобилизацию в соответствии с критериями призыва. По словам спикера Совфеда, тема мобилизации — чувствительная, поэтому в ней не должно быть места для разночтений. В социальных сетях уже активно обсуждается информация о некорректных случаях мобилизации граждан. Такие ситуации недопустимы, считает Матвиенко.

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Маргарита Головатенко
ОбществоОбразование Татарстан

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