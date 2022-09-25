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Матвиенко призвала губернаторов провести мобилизацию в соответствии с критериями призыва

08:51, 25.09.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Матвиенко призвала губернаторов провести мобилизацию в соответствии с критериями призыва
Фото: kremlin.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала губернаторов обеспечить частичную мобилизацию в соответствии с критериями призыва, сообщает ТАСС.

По словам спикера Совфеда, тема мобилизации — чувствительная, поэтому в ней не должно быть место для разночтений. В социальных сетях уже активно обсуждается информация о некорректных случаях мобилизации граждан. Такие ситуации недопустимы, считает Матвиенко.

— Создается впечатление, что где-то допускают, что быстро отчитаться важнее, чем качественно выполнить важную государственную задачу. Такие перегибы абсолютно недопустимы. И считаю, совершенно справедливо вызывают резкую реакцию в обществе, — сказала она.

21 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о подготовке поправок об обеспечении трудовых гарантий участников СВО.

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Маргарита Головатенко
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