Готовятся поправки об обеспечении трудовых гарантий участников СВО
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о подготовке поправок об обеспечении трудовых гарантий участников СВО.
Также она отметила, что Совфед проведет работу по вступлению в состав России ДНР, ЛНР, освобожденных территорий после референдумов в максимально сжатый срок.
По словам председателя комитета Госдумы России по обороне Андрея Картаполова, дополнительно закреплять в законе гарантии мобилизуемым не требуется — они получат те же права, что служащие по контракту.
Президент России Владимир Путин подписал Указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Он опубликован на сейте Кремля. «Реальное время» приводит его текст полностью. Частичная мобилизация в России объявлена с сегодняшнего дня. Главам регионов России поручили обеспечить призыв на службу по мобилизации.
Министр обороны России Сергей Шойгу выступил с заявлениями после объявления о частичной мобилизации. Он заявил, что Россия воюет «не с Украиной, а с коллективным Западом», отчитался о потерях и объяснил, кто подлежит призыву.
Ограниченно годных к службе, согласно закону, призывать не будут, об этом заявил секретарь СПЧ Александр Точенов.
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