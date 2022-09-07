В Лениногорском районе Татарстана на пожаре в частном доме погиб мужчина

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В Лениногорском районе Татарстана на пожаре в частном доме в селе Бакирово на улице 1 Мая погиб мужчина 1962 года рождения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республики.

Сообщение о пожаре поступило сегодня в 03.00. По прибытии пожарного расчета отдельного поста «Шугурово» ГКУ «Пожарная охрана Республики Татарстан» установлено, что происходило горение одноэтажного щитового частного жилого дома размером в плане 8х10 метров, кирпичного гаража размером 6х8 метров и стоящего во дворе автомобиля.

В 03.15 пожарным удалось локализовать пожар. А в 03.45 ликвидировать открытое горение на площади 130 кв. метров. Уже в 05.40 была зафиксирована ликвидация последствий пожара, а через две минуты обнаружено тело мужчины.

Предварительные причины пожара — нарушение правил монтажа электрооборудования или неосторожность при курении. По информации дознавателей Государственного пожарного надзора, погибший мужчина проживал один, накануне вернулся из командировки (работал вахтовым методом), употреблял спиртные напитки, имел привычку курить дома.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Напомним, в июле в Альметьевском районе Татарстана на пожаре в частном доме в деревне Нолинка на улице Лесной погиб мужчина 1985 года рождения.



Пожарных встретила хозяйка дома. Она сообщила, что внутри нежилого дома в зальной комнате может находиться ее сын. До прибытия пожарных она покинула жилой дом самостоятельно, а сын ночевал в нежилом доме.

Тело нашли в ходе проливки и разборки строительных конструкций в спальной комнате под обрушенной стеной и кровлей нежилого дома.

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Максим Кокунин