В Альметьевском районе Татарстана на пожаре в частном доме погиб мужчина
В Альметьевском районе Татарстана на пожаре в частном доме в деревне Нолинка на улице Лесной погиб мужчина 1985 года рождения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.
Горели два одноэтажных бревенчатых частных дома — жилой и недостроенный жилой — 10х10 метров и 7х6 метров. У одного из них частично обрушилась кровля.
Пожарных встретила хозяйка дома. Она сообщила, что внутри нежилого дома в зальной комнате может находиться ее сын. До прибытия пожарных она покинула жилой дом самостоятельно, а сын ночевал в нежилом доме.
Тело нашли в ходе проливки и разборки строительных конструкций в спальной комнате под обрушенной стеной и кровлей нежилого дома.
Общая площадь пожара составила 142 кв. метра. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении.
Несколькими днями ранее пожар произошел в Тукаевском районе Татарстана на частной базе отдыха «Райский берег». В этом случае обошлось без пострадавших.
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