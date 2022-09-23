Маршрут поезда Нижний Новгород — Казань продлили до Ижевска

Маршрут фирменного поезда № 51/52 «Скорый» сообщением Нижний Новгород — Казань продлили до Ижевска. Поездки будут проходить преимущественно в ночное время, в обратном направлении пассажиры смогут отправляться в те же сутки.



В первый рейс по удлиненному маршруту поезд отправится из Нижнего Новгорода 1 октября, а из Ижевска — 2 октября. Поезд будет курсировать через день. Из Нижнего Новгорода будет отправляться в 17.30 и прибывать утром следующего дня в 6.52 (время отправления и прибытия указано местное).

В пути следования предусмотрены остановки в Арзамасе, Канаше, Зеленодольске, Казани, Вятских Полянах, Агрызе и других населенных пунктах.

Фото: realnoevremya.ru

Осенью назначены дополнительные поезда по маршруту Казань — Адлер. Это связано с повышенным спросом на пассажирские перевозки в направлении курортов Черного моря.



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Маргарита Головатенко