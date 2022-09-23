Казань и Адлер свяжут дополнительные поезда

Осенью назначены дополнительные поезда по маршруту Казань — Адлер. Это связано с повышенным спросом на пассажирские перевозки в направлении курортов Черного моря, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

Дополнительные поезда будут отравляться 3, 15, 21 и 27 октября, 2, 8, 14, 20 и 26 ноября, 2 и 8 декабря в 12:07 соответственно. В Адлер они прибывают на следующие сутки в 12:32. Обратно в столицу Татарстана из Адлера поезда будут отправляться в 22:43 и прибывать через сутки в 23:10 в Казань.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Состав поездов состоит из современных купейных вагонов, плацкартных, вагонов-СВ и инклюзивного вагона, адаптированного для маломобильных пассажиров со специальными купе. Они укомплектованы всем необходимым для длительного путешествия: кондиционерами, санитарными комнатами, а также розетками для зарядки гаджетов.

В Татарстане с 26 сентября по 6 октября по техническим причинам изменится расписание некоторых пригородных поездов. Разница по времени с нынешним составит от одной минуты до полутора часов.

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Илина Хакимова