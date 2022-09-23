КАМАЗ объявил о выплатах мобилизованным сотрудникам — по 50 тысяч рублей ежемесячно

Фото: Максим Платонов

На КАМАЗе разработали программу дополнительных мер для поддержки мобилизованных сотрудников и их семей, сообщили в пресс-службе автопредприятия.



Дополнительно к государственным выплатам и льготам участникам СВО сотрудники предприятия, призванные по частичной мобилизации, будут ежемесячно получать 50 тысяч рублей. Рабочие места за этой категорией персонала обещают сохранить.

В компании рассматривают дополнительные меры поддержки сотрудников, призванных на службу согласно указу президента «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» от 21 сентября 2022 года.

Фото: Сергей Афанасьев (архив)

Правительство России утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан. Мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы.



Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский заявлял, что граждане, призванные по частичной мобилизации, получат статус, выплаты и социальные гарантии военных, служащих по контрактам.

Военный комиссар Якутии Александр Авдонин заявил, что граждане, призванные в ходе частичной мобилизации, смогут получать от 205 тысяч рублей ежемесячно. Конкретный размер выплаты будет определяться исходя из воинского звания и должности. Много это или мало — разбиралось «Реальное время».

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Маргарита Головатенко