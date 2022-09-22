Правительство утвердило постановление о сохранении рабочих мест за мобилизованными

Правительство России утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

Теперь мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы.

— Необходимые для этого изменения внесены в особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 году, и утверждены постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — говорится в сообщений.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.



Сегодня представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что граждане, призванные по частичной мобилизации, получат статус, выплаты и социальные гарантии военных, служащих по контрактам.

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Татьяна Леухина