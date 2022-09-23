В Узбекистане приостановили обслуживание карт «Мир»

В Узбекистане с 23 сентября приостановлено обслуживание карт российской платежной системы «Мир». Это связано с проведением технических процедур, сообщили в пресс-службе межбанковской платежной системы (ПС) республики Uzcard.



— <…> в связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы Uzcard с 09.00 (7.00 мск) 23 сентября 2022 года приостанавливает обслуживание карт «Мир» в инфраструктуре ПС Uzcard и работу кобейджинговых карт Uzcard — «Мир» за рубежом, — сказано в сообщении.

Кобейджинговые карты Uzcard — «Мир» в платежной системе Uzcard на территории Узбекистана работают в штатном режиме.

Неделей ранее Минфин США предупредил о готовности вводить ограничительные меры за поддержку «попыток РФ расширить» использование платежной системы «Мир» за пределами своей территории. Сообщалось о готовности сотрудничать с Турцией по вопросу ограничения российской платежной системы за пределами России.



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Маргарита Головатенко