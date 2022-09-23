Россия впервые экстрадировала гражданина ЛНР — обвиняемого в преступлении в мае задержали в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Россия впервые экстрадировала гражданина Луганской народной республики на родину. Им оказался мужчина, обвиняемый умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст. 119 Уголовного кодекса ЛНР), задержанный в мае этого года в Татарстане.

В розыск скрывшегося от уголовного преследования объявили в марте 2018 года, рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР. Обвиняемого уже передан представителям управления уголовного розыска МВД Луганской народной республики, пишет «РИА Новости».



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, что в ЛНР, а также в ДНР, Запорожской и Херсонской областях сегодня стартовал референдум по их вхождению в состав России. Голосование продлится по 27 сентября включительно.

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Татьяна Демина