Россия впервые экстрадировала гражданина ЛНР — обвиняемого в преступлении в мае задержали в Татарстане
Россия впервые экстрадировала гражданина Луганской народной республики на родину. Им оказался мужчина, обвиняемый умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст. 119 Уголовного кодекса ЛНР), задержанный в мае этого года в Татарстане.
В розыск скрывшегося от уголовного преследования объявили в марте 2018 года, рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР. Обвиняемого уже передан представителям управления уголовного розыска МВД Луганской народной республики, пишет «РИА Новости».
Напомним, что в ЛНР, а также в ДНР, Запорожской и Херсонской областях сегодня стартовал референдум по их вхождению в состав России. Голосование продлится по 27 сентября включительно.
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