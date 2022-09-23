Татарстан вошел в десятку ведущих регионов по сбору тепличных овощей

Татарстан вошел в десятку ведущих регионов по сбору тепличных овощей, республика занимает девятое место, следует из сообщения Минсельхоза России.



Ведущими регионами стали Липецкая, Московская, Волгоградская, Калужская, Новосибирская области, Краснодарский и Ставропольский края, Карачаево-Черкессия, и после Татарстана — Башкирия.

С начала года в России сбор тепличных овощей вырос на 8% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021-го — до 1,12 млн тонн. Показатели сбора овощей открытого грунта продемонстрировали рост на 1,6% — до 2,2 млн тонн.

Прогнозы на сбор урожая в Татарстане оптимистичны. И хлеба, и овощей однозначно будет больше, чем в засушливом 2021-м. Главное — успеть собрать все созревшее и чтобы погода дала возможность набрать силу тем культурам, которым еще только предстоит созреть.

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Маргарита Головатенко