Российские банки с 2023 года смогут снова публиковать баланс, отчеты о прибыли и движении средств

Российские банки на первом этапе возобновления раскрытия информации могут возобновить публикацию балансов, отчетов о прибылях и убытках, движении денег и капитала, сообщил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов на форуме «Банки России — XXI век», организованном Ассоциацией банков России.



По его словам, раскрытие важно, поскольку это позволяет клиентам понять, «что происходит в финансовом секторе». Сейчас банки готовят к раскрытию базовой информации в обязательном порядке, начиная с нового года.

До конца текущего года ЦБ уточнит, какую информацию банкам пока лучше не раскрывать. К ним могут отнести, например, примечания и приложения, географические и валютные расшифровки, разъяснил Данилов.

Он отметил важность проработки вопроса о том, чтобы раскрываемая банками информация не представляла потенциальных рисков для других лиц, включая их клиентов, сообщает «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru

18 сентября Банк России принял решение продлить на один квартал (до 1 января 2023 года) запрет для кредитных организаций раскрывать определенную информацию на общедоступных ресурсах. При этом ограничение на раскрытие банками бухгалтерской отчетности, а также ее отдельных элементов сохраняется.

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Маргарита Головатенко