Банк России продлит ограничения на раскрытие информации банков до конца года

Банк России принял решение продлить на один квартал (до 1 января 2023 года) запрет для кредитных организаций раскрывать определенную информацию на общедоступных ресурсах. При этом ограничение на раскрытие банками бухгалтерской отчетности, а также ее отдельных элементов сохраняется, сообщается на сайте регулятора.

Стоит отметить, что ЦБ еще квартал не будет раскрывать на своем официальном сайте отчетность банков. Ограничения продлеваются, чтобы минимизировать последствия текущих и потенциальных санкций для самих банков, их клиентов и контрагентов.

В Центробанке считают, что раскрытие кредитными организациями отчетности и информации (за исключением структур собственности, состава органов управления и перечней контролирующих лиц) можно будет ввести со следующего года. Предполагается, что на первом этапе информация будет раскрываться в ограниченном объеме, при этом на ее основании клиенты и рынок смогут оценивать финансовое положение банков.

Фото: cbr.ru

Напомним, Банк России продлил до 9 марта 2023 года запрет для банков взимать комиссию с физических лиц при выдаче валюты с вкладов или счетов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

До этого же времени будет действовать запрет на комиссию за конвертацию иностранных валют в доллары США и евро, если конвертация проводилась для последующей выдачи средств.



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Максим Кокунин