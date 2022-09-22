В России подтвердились 53 457 случаев заболевания коронавирусом за сутки

За последние сутки в России коронавирус выявили у 53 457 человек. Всего по стране зафиксировано 20 641 559 случаев COVID-19. За сутки госпитализировали 3 719 пациентов, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

По данным на 22 сентября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 57 019 человек. Всего вылечившихся — 19 594 562 жителя России.

За сутки коронавирус унес жизни 106 россиян. Всего от инфекции скончались 386 447 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Маргарита Головатенко